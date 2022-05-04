Об этом в эфире 24 канала рассказал первый заместитель председателя областного совета Херсона Юрий Соболевский. Все также добавил, что в регионе очень сложная гуманитарная ситуация и очень большие проблемы работы больниц.

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Есть ли скрытая мобилизация на Херсонщине

Что касается мобилизации, я не могу вам подтвердить информацию, ведь если это правда и оккупанты действительно похитили людей, чтобы заставить вступить в орду – они не могут связаться с нами,

– говорит Юрий Соболевский.

Обыски местных и похищения без объяснений происходят постоянно. Также рашисты отрезали любые пути поставки гуманитарной помощи из Украины, пытаются раздавать что-то свое, говорит политик.

В течение последних дней оккупанты также забрали у людей возможность уехать из Херсона самостоятельно. С гуманитарной точки зрения – все очень сложно,

– отмечает заместитель Херсонского облсовета.

Однако Соболевский говорит, что настроение херсонцев мощное, и они ждут ВСУ. Местные верят, что скоро их освободят из оккупации и верят в Украину.

Россия может аннексировать Херсонщину

В СМИ активно обсуждается возможность аннексии Россией территории Херсонской области. Сделать это оккупанты планируют по случаю "дня Пабеды".

Также в планы захватчиков входит "присоединение" ОРДЛО. Местные отнюдь не одобрят российскую оккупацию и очень ждут освобождения Вооруженными Силами Украины.

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