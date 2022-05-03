Соответствующую информацию обнародовала Кочубеевская сельская территориальная община. Об этом сообщили ориентировочно в 22:35 3 мая.

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Оккупанты обстреляли Херсонщину: погиб человек

В результате вечернего обстрела территорий населенных пунктов общины имеем четырех раненых лиц и один человек, к сожалению, погиб,

– сообщили местные власти.

Добавили также, что власти выясняют информацию о степени ранений пострадавших людей.

"Берегите себя и своих родных! Не пренебрегайте возможностью эвакуироваться в безопасное место!" – призывали в сельской общине.

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