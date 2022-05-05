Оккупанты объявили о возобновлении грузового и пассажирского сообщения

Соответствующее заявление сделал советник так называемого главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, сообщают российские пропагандистские СМИ.

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В оккупированном Россией Крыме заявили, что больше нет транспортной блокады Крыма со стороны Украины. Как известно, после оккупации Крыма транспортное сообщение с полуостровом и подача пресной воды из Украины были прекращены.

Оккупационные власти в Крыму объявили о возобновлении грузового и пассажирского сообщения.

Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами 8 лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то мгновенно налаживаются связи,

– сказал представитель оккупационных властей Крыма.

Ставленники Кремля сообщили о восстановлении железнодорожных веток, соединяющих Крым с Херсонской областью. Они заявили, что в захваченных Россией регионах Украины якобы полноценно заработал городской и междугородний транспорт.

Какая реальная ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты 25 апреля захватили помещение Херсонского горсовета, где провели специальное "заседание". Они представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций.

Оккупационные власти Херсона планируют "переходить в рублевую зону". По их словам, "переходный период займет до 4 месяцев". Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что это акт аннексии со стороны России.

Следует отметить, что российские захватчики устроили настоящую блокаду жителям Херсона. Из города нельзя выехать и въехать. Те, кому все же удается покинуть Херсонщину, проходят блокпосты, где оккупанты угрожают расстрелом.

Против оккупации выступают местные жители, которые не покинули Херсонщину. К примеру, жители Новой Каховки 9 мая планируют митинг с желтыми лентами.

Несмотря на оккупацию, люди выходят на митинги с украинской символикой. Такие протесты россияне разгоняют силой, поэтому почти никто не возвращается домой без ранений.

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