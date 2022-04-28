Такую информацию сообщили в пропагандистском российском издании РИА-Новости со ссылкой на самопровозглашенного "замглавы" военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

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В планах оккупантов за 4 месяца полностью перейти на валюту рубль. В то же время на оккупированной территории Херсонской области можно будет воспользоваться как гривнами, так и рублями.

Сообщения кремлевского медиа / Скриншот с телеграм-канала

Что известно об оккупации Херсонской области:

Напомним, что вечером 25 апреля российские войска захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута отметил, что такие действия оккупантов были ожидаемы, а также сообщил, что никто из властей не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.

Сразу после захвата оккупанты провели специальное заседание. Враг вместе с местными коллаборантами представили так называемых руководителей Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

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