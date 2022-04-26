Враг идет в наступление в админграницу Херсонской области, однако Вооруженные Силы Украины не только отбивают атаки, но и отбрасывают россиян назад и освобождают захваченные населенные пункты. Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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Херсон – часть Украины навсегда

"Оккупант вчера (25 апреля – 24 канал) зашел в городской совет, поставил свою охрану, выгнал всех из административного здания, мэр Херсона подтвердил", – сказал Сергей Хлань.

Депутат рассказал, что украинская символика еще была на городском совете Херсона, когда оккупанты выгоняли персонал. Но, по информации активистов, уже вечером со здания городского совета сняли флаги Украины.

Хлань добавил, что оккупанты действуют в агонии того, что им не удается протянуть свою так называемую "ХНР". Первая попытка была через областной совет, и уже на следующий день более 10 тысяч херсонцев вышли на площадь Свободы, чтобы сказать оккупанту, что Херсон – это навсегда часть Украины.

Сергей Хлань о ситуации в Херсоне: смотрите видео