Ворог йде в наступ до адмінкордону Херсонської області, проте Збройні Сили України не тільки відбивають атаки, а й відкидають росіян назад і звільняють захоплені населені пункти. Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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Херсон – частина України назавжди

"Окупант вчора (25 квітня – 24 канал) зайшов в міську раду, поставив свою охорону, вигнав всіх з адміністративної будівлі, мер Херсона підтвердив", – сказав Сергій Хлань.

Депутат розповів, що українська символіка ще була на міській раді Херсона, коли окупанти виганяли персонал. Але, за інформацією активістів, вже ввечері з будівлі міської ради зняли прапори України.

Хлань додав, що окупанти діють в агонії того, що їм не вдається протягнути свою так звану "ХНР". Перша спроба була через обласну раду, вже наступного дня понад 10 тисяч херсонців вийшли на площу Свободи, щоб сказати окупанту, що Херсон – частина України назавжди.

Сергій Хлань про ситуацію в Херсоні: дивіться відео