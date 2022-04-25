Как рассказывают в Главном управлении разведки, в Харьковской области оккупанты пытаются деморализовать население. В частности, распространяя фейки о захваченном Харькове.
Читайте также Взрывы на нефтебазе в Брянске, Россия готовит квазиреферендум на Юге: основное за 61 день войны
Вводят рубли и запускают своего оператора
Российские захватчики также усиленно контролируют телефонные и интернет-сети на оккупированных территориях. Уже известно о том, что в области устанавливается оборудование оператора "МегаФон".
Кроме того, в оборот вводятся российские рубли. Чтобы воспользоваться ими, местных жителей призывают выезжать в Россию. Там, уверяют оккупанты, можно будет приобрести товары и лекарства.
В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение последних суток оккупанты продолжали обстреливать Харьков и область. Также они не оставляют попыток штурмовать направления Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Но эти попытки безрезультатны.
К теме – Жуткие кадры обстрела Харькова из "Ураганов": смотрите видео