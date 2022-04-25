Захватчики обстреляли Харьков, Красовку, Прудянку и Коробочкино. Об этом сообщили в Генштабе утром 25 апреля.

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На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Коробочкино,

– говорится в сообщении.

Враг пытался штурмовать направления Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск, но успеха не имел. Также российские кафиры обстреливали Большую Камышеваху, Вернополье и Новую Дмитровку.

К слову – нам нужно выстоять эту неделю, будет нелегко, – Жданов: видео