Загарбники обстріляли Харків, Красівку, Прудянку та Коробочкине. Про це повідомили в Генштабі зранку 25 квітня.
Зверніть увагу Окупанти планують розгромити угруповання Об’єднаних сил на Сході, – Генштаб
На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Коробочкине,
– мовиться в повідомленні.
Ворог намагався штурмувати напрямки Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ, але успіху не мав. Також російські окупанти обстрілювали Велику Комишуваху, Вірнопілля та Нову Дмитрівку.
До слова – нам треба вистояти цей тиждень, буде нелегко, – Жданов: відео