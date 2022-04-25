У Генштабі повідомили, що російські окупанти проводять наступальні дії на Сході.
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Вони планують розгромити угруповання Об’єднаних сил та встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей. Російські військові хочуть забезпечити сухопутний шлях між Донбасом та окупованим Кримом.
Обстріли по позиціях ЗСУ
На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України.
У Маріуполі по території заводу "Азовсталь" окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів попри те, що на там ховаються і мирні мешканці.
Також у Генштабі повідомили і про штурмові дії загарбників у Попасній. Водночас лише впродовж минулої доби на території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили 7 ворожих атак та знищили багато техніки окупантів.
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