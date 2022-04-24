У зоні ООС доба 24 квітня видалася "спекотною". Ворог здійснив 7 атак на наші позиції, але зазнав провалу та нових втрат.
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Нові втрати ворога у зоні ООС
Наші героїчні захисники сьогодні спалили 13 російських танків, 3 артилерійські системи та 17 одиниць броньованою техніки. Також було знищено 4 бойових броньованих машини, 18 одиниць автомобільної техінки та 4 паливних заправники.
Окрім того, ЗСУ збили 3 ворожі БПЛА "Орлан-10".
Втрати ворога за підсумками тижня
Впродовж тижня наші герої у зоні ООС відбили 63 ататки росіян. У ході цх наступів загальні втрати ворога склали:
- один зенітний ракетний комплекс;
- 55 танків;
- 20 артилерійських систем;
- 114 одиниць броньованої техніки;
- 6 бойових броньованих машин;
- 2 одиниці спеціальної інженерної та 62 одиниці автомобільної техніки;
- 5 паливозаправників;
- 5 літаків;
- один гелікоптер;
- 28 безпілотних літальних апаратів;
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