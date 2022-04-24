В зоне ООС сутки 24 апреля показались "жаркими". Враг совершил 7 атак на наши позиции, но потерпел провал и новые потери.
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Новые потери врага в зоне ООС
Наши героические защитники сегодня сожгли 13 российских танков, 3 артиллерийские системы и 17 единиц бронированной техники. Также были уничтожены 4 боевых бронированных машины, 18 единиц автомобильной техники и 4 топливных заправщика.
Кроме того, ВСУ сбили 3 вражеских БПЛА "Орлан-10".
Потери врага по итогам недели
В течение недели наши герои в зоне ООС отразили 63 атаки россиян. В ходе этих наступлений общие потери врага составили:
- один зенитный ракетный комплекс;
- 55 танков;
- 20 артиллерийских систем;
- 114 единиц бронированной техники;
- 6 боевых бронированных машин;
- 2 единицы специальной инженерной и 62 единицы автомобильной техники;
- 5 топливозаправщиков;
- 5 самолетов;
- один вертолет;
- 28 беспилотных летательных аппаратов;
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