Как все происходило, Ирина Салихова рассказала в эфире 24 канала. Она поделилась, что выбираться из города было очень непросто.

Стоит прочесть "Не могла ни спать, ни есть": как война мобилизовала "Женское ветеранское движение"

Сколько было блокпостов

На безопасную территорию волонтер добиралась 4 дня. К моменту, когда она ехала, застала примерно 8 блокпостов. Однако потом их количество увеличилось.

Пока мы ехали, за нами их (блокпосты – 24 канала) достраивали. Добиравшиеся после нас люди называли разные цифры. Кто-то называл 20, кто-то даже 70,
– поделилась Салихова.

Что проверяли оккупанты

Как рассказала волонтер, на некоторых блокпостах пропускали довольно быстро – только проверяли багажник и документы.

В других пунктах, кроме проверки документов, рылись в телефонах. Заходили даже в "корзину" смартфона с удаленными файлами.

Устраивают допросы по несколько часов

На некоторых блокпостах, отметила Салихова, устраивают допросы по 4 – 5 часов. Людей пытаются поймать на "лжи" и угрожают расстрелами.

"Попробовали продавить – сказать, что "у вас в колонне есть крыса, вы сливаете геолокации" и т.д.", – поделилась волонтер.

Волонтер рассказала о циничных допросах оккупантов: смотрите видео

Как вести себя на блокпостах: напомним

  • Нужно снизить скорость транспорта.
  • Выключить фары, включить аварийный свет.
  • Подготовка документов для проверки.
  • Отвечать на вопросы военных.
  • Не выходить без разрешения из транспорта, ничего не фотографировать.
  • Быть готовым показать для осмотра салон транспорта и багажник.

Главное об эвакуации в Украине

  • Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заметила, несмотря на тяжелые бои, Украина и дальше будет договариваться с российской стороной об эвакуации из Мариуполя.
  • Верещук сообщила, что наиболее трудными направлениями для эвакуации является Харьковская, Луганская и Донецкая области. Очень тяжело организовать выезд украинцев из Херсона, ведь область почти заблокирована оккупантами.
  • Вчера, 3 мая, эвакуированные из "Азовстали" наконец-то прибыли в Запорожье. Однако большое количество людей до сих пор находится на территории завода.
  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что автобусы теряются в "фильтрационных центрах". Оккупанты похищают людей, которые пытаются выбраться из города.

Блокпосты
Как вести себя на блокпостах / Инфографика Министерства внутренних дел