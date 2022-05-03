По ее словам, кроме "Азовстали" тяжело эвакуировать людей из Херсонской области, ведь она фактически заблокирована. Об этом сообщает 24 канал.

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"Мы никак не можем пробить туда коридор. Там нет интенсивных боевых действий, но там очень тяжело с продовольствием, медикаментами – все, что нужно для жизнеобеспечения", – сообщила Ирина Верещук.

Также она рассказала, что очень тяжело добраться до Изюма и других городов Харьковской области. Кроме того, есть сложности с Луганской и Донецкой областями, где под сокрушительным огнем женщины и дети.

Как может повлиять международная поддержка

Ирина Верещук объяснила, чем больше будет международная реакция сфокусирована именно на временно оккупированных территориях, чем больше об этом будут говорить в один голос международные лидеры, тем быстрее удастся пробить коридор.

"Только синергия всех нас – международных институтов, международных лидеров и нас, как Украины, как украинской власти", – отметила Верещук.

Эвакуация с "Азовстали"

2 мая был согласован зеленый коридор из Мариуполя. Гражданских людей эвакуировали из заблокированного города в Запорожье. Известно, что удалось вывезти более 100 человек.

Они уже доехали до Запорожья. Все эвакуированные получают необходимую помощь, включая горячее питание, медикаменты и продукты. Медики осматривают пострадавших. Людям оказывают психологическую помощь

На сегодняшний день, 3 мая, тоже согласован гуманитарный коридор. Это будет происходить при содействии ООН и Красного Креста.

Жители Мариуполя ждут эвакуацию и в городе Бердянске. Однако российские оккупанты срывают ее обстрелами. Люди уже две недели не могут уехать на подконтрольную Украине территорию.

Военные из 12 бригады оперативного назначения Национальной гвардии просят эвакуировать с "Азовстали" всех украинских защитников, защищающих Мариуполь. Они находятся в сверхсложных условиях уже 67 дней.

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