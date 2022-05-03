Вадим Бойченко отметил, что еще более 200 человек из местного населения скрываются на территории "Азовстали", а в целом в городе более 100 тысяч человек, которые также ждут эвакуации. Об этом мэр Мариуполя рассказал в прямом эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

Важно Оккупанты начали штурм "Азовстали"

По его словам, к эвакуации присоединились лично Президент Украины Владимир Зеленский и Ирина Верещук, постоянно обеспокоенная, когда не происходит эвакуация.

Вадим Бойченко вспомнил, когда объявили об эвакуации – российская сторона согласилась. А также, что даст 90 автобусов и определит 3 локации. Однако только в две локации прибыли 14 автобусов, а в Украину доехали 3 автобуса.

Мы понимаем, что где-то делись 11 автобусов, которые должны были двигаться в сторону Запорожья на подконтрольную часть нашего государства, но где-то потерялись,

– рассказал Вадим Бойченко.

"Теряются они в этих фильтрационных центрах. К сожалению, они (оккупанты – 24 канал) забирают и похищают наших жителей. Сегодня это происходит и в нашем украинском Мариуполе", – добавил Бойченко.

Что известно о фильтрационных центрах

Мэр Мариуполя рассказал, что 4 таких центра работает в направлении Украины, где российские военные достаточно придирчиво производят фильтрацию. Жители могут ждать ее месяц, а то больше.

Если ты связан с госслужбой или муниципальной службой – получаешь 2 месяца или 2 недели тюрьмы, как это определяют – я не понимаю. Однако те, кто прошел эту тюрьму, эти пытки – уже дают показания,

– отметил Вадим Бойченко.

Он рассказал об одном из правоохранителей, который прошел это испытание и уже попал на подконтрольную Украине территорию. Тот вспомнил, что помещали в камеру размером 2 на 3. В ней стояли 10 – 15 человек, которые не могли даже присесть, у них не было еды, давали только воду, один раз в сутки выводили в туалет, то есть издевались над украинцами.

Эвакуация из "Азовстали"

2 мая был согласован зеленый коридор из Мариуполя. Гражданских людей эвакуировали из заблокированного города в Запорожье. Известно, что удалось вывезти более 100 человек.

Они уже доехали до Запорожья. Все эвакуированные получают необходимую помощь, включая горячую еду, медикаменты и продукты. Медики осматривают пострадавших. Людям оказывают психологическую помощь

На сегодняшний день, 3 мая, тоже согласован гуманитарный коридор. Он будет происходить при содействии ООН и Красного Креста.

Жители Мариуполя ждут эвакуации и в городе Бердянск. Однако российские оккупанты срывают ее обстрелами. Люди уже две недели не могут уехать на подконтрольную Украине территорию.

Военные из 12 бригады оперативного назначения Национальной гвардии просят эвакуировать из "Азовстали" всех украинских военных, защищающих Мариуполь. Они находятся в сверхсложных условиях уже 67 дней.

Защитники Мариуполя показали уникальные кадры эвакуации из "Азовстали": смотрите видео