Вадим Бойченко зазначив, що ще понад 200 осіб місцевого населення ховається на території "Азовсталі", а в цілому у місті є понад 100 тисяч людей, які також чекаю на евакуацію. Про це міський голова Маріуполя розповів в прямому ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

Важливо Окупанти розпочали штурм "Азовсталі"

За його словами, до евакуації долучається особисто Президент України Володимир Зеленський та Ірина Верещук, яка постійно стурбована, коли вона не відбувається.

Вадим Бойченко пригадав, коли оголосили про евакуацію – російська сторона погодилася. А також, що дасть 90 автобусів й визначили 3 локації. Проте лише у 2 локації прибуло 14 автобусів, а до України доїхало – 3 автобуси.

Ми розуміємо, що десь поділися 11 автобусів, які мали рухатися у бік Запоріжжя на підконтрольну частину нашої держави, але десь загубилися,

– розповів Вадим Бойченко.

"Втрачаються вони у цих фільтраційних центрах. На жаль, вони (окупанти – 24 канал) забирають та викрадають наших мешканців, Сьогодні це відбувається і в нашому українському Маріуполі", – додав Бойченко.

Що відомо про фільтраційні центри

Міський голова Маріуполя розповів, що 4 таких центри працює в напрямку України, де російські військові досить прискіпливо роблять фільтрацію. Мешканці можуть чекати на неї місяць, а то більше.

Якщо ти повʼязаний з держслужбою чи муніципальною службою, – отримуєш 2 місяці чи 2 тижні вʼязниці, як це визначають – я не розумію. Проте ті хто пройшов цю вʼязницю, ці тортури, – вже дають свідчення,

– зазначив Вадим Бойченко.

Він розповів про одного з правоохоронці, який пройшов це випробування й вже потрапив на підконтрольну Україні територію. Той пригадав, що поміщали в камеру, яка розміром 2 на 3. В ній стояло 10 – 15 осіб, які не могли навіть присісти, не мали їжі, давали тільки воду, один раз на добу виводили в туалет, тобто знущалися з українців.

Евакуація з "Азовсталі"

2 травня, було погоджено зелений коридор з Маріуполя. Цивільних людей евакуювали із заблокованого міста до Запоріжжя. Відомо, що вдалось вивезти понад 100 людей.

Вони уже доїхали до Запоріжжя. Всі евакуйовані отримують необхідну допомогу, зокрема гаряче харчування, медикаменти та продукти. Медики оглядають постраждалих. Людям надають психологічну допомогу

На сьогодні, 3 травня, теж погоджено гуманітарний коридор. Це відбуватиметься за сприяння ООН та Червоного Хреста.

Жителі Маріуполя чекають на евакуацію й у місті Бердянськ. Однак російські окупанти зривають її обстрілами. Люди уже два тижні не можуть виїхати на підконтрольну Україні територію.

Військові з 12 бригади оперативного призначення Національної гвардії просять евакуювати з "Азовсталі" всіх українських захисників, що боронять Маріуполь. Вони перебувають у надскладних умовах вже 67 днів.

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