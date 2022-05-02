Як заявили у Військовій службі правопорядку у ЗСУ, серед евакуйованих – жінки, діти та люди похилого віку.

Важливо Боротимемось за кожного воїна та цивільного в Маріуполі, – Верещук про початок евакуації

Всі евакуйовані отримують необхідну допомогу, зокрема гаряче харчування, медикаменти та продукти. Медики оглядають постраждалих. Людям надають психологічну допомогу.

Усі евакуйовані отримають у Запоріжжі затишний прихисток. Нарешті ці люди зможуть відчути себе в безпеці та відпочити,

– наголосили у Військовій службі правопорядку у ЗСУ.

Запорізький зональний відділ Військової служби правопорядку спільно з іншими правоохоронними органами організовують роботу з надання необхідної допомоги врятованим мешканцям Маріуполя та підтримують громадський порядок в місцях прибуття автобусів з евакуйованими та їхнього подальшого розташування.

Зверніть увагу! Понад 50 днів на території заводу "Азовсталь" перебували майже 1 500 людей. Полк "Азов" досі контролює його територію, тож багато містян вирішили ховатися там, адже лише таким чином можна захиститися від масових звірств росіян і примусової депортації.

Зауважимо, що спецоперація з евакуації розпочалась 4 дні тому. Влада пояснила, що розповісти про неї не могли з міркувань безпеки. Крім цивільних, на "Азовсталі" перебувають поранені бійці. Їх там приблизно 500. Захисників не мають як лікувати, тому їх теж необхідно забрати якнайшвидше.

Окупанти регулярно обстрілювали "Азовсталь"

Не зважаючи на те. що там перебували безліч мирних маріупольців, російські війська активно обстрілювали та бомбардували "Азовсталь". Таким чином вони намагалися тиснути на українських військових, адже обіцяли перестати атакувати завод лише в тому випадку, якщо воїни здадуться в полон.

Так кілька днів тому окупанти скинули бомбу на укриття, яке слугувало військовим госпіталем. Там перебували поранені. Загалом внаслідок цієї атаки постраждали понад 600 людей.

Захисники Маріуполя показали унікальні кадри евакуації з "Азовсталі": дивіться відео