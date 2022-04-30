Ба більше, російські загарбники вже незаконно вивезли стільки ж маріупольців, стільки й гітлерівські війська за 2 роки окупації.

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Дані міськради Маріуполя

Впродовж 2 років окупації Маріуполя німецькі нацисти вбили близько 10 тисяч людей. Натомість росіяни вбили удвічі більше й всього за 2 місяці.

За два роки фашисти вбили у Маріуполі 10 тисяч мирного населення. А російські окупанти за два місяці – понад 20 тисяч маріупольців. Понад 40 тисяч людей – насильно вивезено. Це один із найстрашніших геноцидів мирного населення в сучасній історії. Армія Росії цілеспрямовано і безжально знищує наше місто та його мешканців,

– сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Він додав, що рашизм – це фашизм 21 століття й тепер "немає жодних сумнівів чи ілюзій". Бойченко зауважив, що людство заплатило високу ціну за перемогу над нацизмом у минулому столітті.

Якщо сьогодні не об'єднатися і не зупинити це зло, то ціна цього разу може виявитися значно вищою,

– наголосив Бойченко.

Звірства росіян у Маріуполі: коротко

Для приховання своїх злочинів у Маріуполі окупанти завезли туди щонайменше 13 мобільних крематоріїв. Також супутникові знімки виявили вже 3 місця масових поховань під Маріуполем. Масштаби траншей жахають.

Люди, яким пощастило виїхати з Маріуполя, свідчать, що бачили на вулицях багато тіл. Але окупанти на блокпостах перевіряють телефони та змушують видаляти фото, якщо такі є.

Ситуація в бункерах "Азовсталі" стрімко погіршується. Після авіаудару росіян по військовому шпиталі усе, що могло знадобитися постраждалим та хворим, знищено. Тим часом там залишаються близько 600 поранених.

Сам Маріуполь повністю зруйнований, місто у блокаді. Наразі там перебувають близько 100 тисяч людей. У людей немає їжі та ліків – в місті гуманітарна катастрофа. Російська війська блокують гуманітарну допомогу до міста.

Людей примусово вивозять в тимчасово окуповані території або у віддалені регіони Росії. Багато місцевих мешканців зникли безвісти.

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