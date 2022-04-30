Более того, российские захватчики уже незаконно вывезли столько же мариупольцев, столько и гитлеровские войска за 2 года оккупации.

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Данные горсовета Мариуполя

В течение 2 лет оккупации Мариуполя немецкие нацисты убили около 10 тысяч человек. Россияне убили вдвое больше и всего за 2 месяца.

За два года фашисты убили в Мариуполе 10 тысяч мирного населения. А российские оккупанты за два месяца – более 20 тысяч мариупольцев. Более 40 тысяч человек – насильно вывезены. Это один из самых страшных геноцидов мирного населения в современной истории. Армия России целенаправленно и безжалостно уничтожает наш город и его жителей,

– сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Он добавил, что рашизм – это фашизм 21 века и теперь "нет никаких сомнений или иллюзий". Бойченко отметил, что человечество заплатило высокую цену за победу над нацизмом в прошлом веке.

Если сегодня не объединиться и не остановить это зло, то цена на этот раз может оказаться значительно выше,

– подчеркнул Бойченко.

Зверства россиян в Мариуполе: коротко

Для сокрытия своих преступлений в Мариуполе оккупанты завезли туда по меньшей мере 13 мобильных крематориев. Также спутниковые снимки обнаружили уже 3 места массовых захоронений под Мариуполем. Масштабы траншей ужасают.

Люди, которым посчастливилось выехать из Мариуполя, свидетельствуют, что видели на улицах много тел. Но оккупанты на блокпостах проверяют телефоны и заставляют удалять фото, если таковые имеются.

Ситуация в бункерах "Азовстали" стремительно ухудшается. После авиаудара россиян по военному госпиталю все, что могло понадобиться пострадавшим и больным, уничтожено. Тем временем там остаются около 600 раненых.

Сам Мариуполь полностью разрушен, город в блокаде. Сейчас там находятся около 100 тысяч человек. У людей нет еды и лекарств – в городе гуманитарная катастрофа. Российские войска блокируют гуманитарную помощь в город.

Людей принудительно вывозят на временно оккупированные территории или в отдаленные регионы России. Многие местные жители пропали без вести.

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