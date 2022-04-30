Как отмечают в ГСЧС, оккупанты обстреляли жилые кварталы, больницу, а также промышленную зону Немышлянского района Харькова. Вражеские удары стали причиной того, что в двух девятиэтажках горели квартиры.

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Жителя одной из квартир ранили

Спасатели отмечают, что в одной из квартир обнаружили мужчину. Его ранило в результате вражеского удара. Пострадавшего сразу же госпитализировали в городскую больницу.

Оккупанты ударили по многоэтажке в Харькове: смотрите видео

Что касается больницы, то одно медицинское учреждение Харькова тоже пострадало от атаки оккупантов. Известно, что обстрел стал причиной частичного разрушения бетонных конструкций, а также оконных рам технического этажа больницы. Кроме того, на пятом этаже возник пожар. Его спасателям удалось быстро ликвидировать. В результате удара по больнице никаких пострадавших и жертв не обнаружили.

Так выглядит больница в Харькове после вражеской атаки:

Оккупанты не прекращают обстреливать Харьковщину

В течение последних несколько дней российские захватчики ежедневно атаковали Харьковскую область. Так, 27 апреля они нанесли удар по Чугуеву. Тогда сообщили о двух пострадавших.

Утром следующего дня, 28 апреля, оккупанты ударили по поселку Покотиловка. В результате вражеского удара есть как жертвы, так и пострадавшие. Кроме того, российские захватчики уничтожили десятки жилых домов горожан, а также школу.

Позже в Харьковской ОВА сообщили, что область оккупанты обстреливали в течение целого дня. Атаковали ее российские захватчики с помощью артиллерии.

Позже стало известно, что только за сутки 28 апреля, российские оккупанты 16 раз атаковали Харьков. Дважды наносили удар по городу с помощью РСЗО "Град", а также "Смерч".

Эту ночь в Харькове тоже сложно назвать спокойной. Известно, что в городе звучали взрывы. Следовательно, жителей попросили находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь.

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