Россияне обстреляли Киевский и Немышлянский районы Харькова
О последствиях вражеских ударов сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов. По его словам, под огнем россиян продолжают гибнуть мирные люди.
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Как рассказал Синегубов, российские военные продолжили бить по Харькову, используя артиллерию. Российские обстреляли Киевский и Немышлянский районы.
К сожалению, в результате обстрела двое мирных жителей погибли. Еще четверо харьковчан ранены.
Кроме того, войска агрессора обстреляли населенные пункты Харьковского района:
- в Хролах – 1 раненый;
- в Котлярах – 1 раненый, 1 человек погиб;
- в Покотиловке – 5 раненых и 2 погибших.
Какая ситуация в Харьковской области
- Харьковский мэр Игорь Терехов заявлял, что россияне совершают геноцид украинской нации, ведь непрерывно обстреливают Харьков.
- В течение 27 апреля в Харькове и области произошло 18 пожаров в результате российских обстрелов.
- В то же время следует отметить, что ВСУ возобновили контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.
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