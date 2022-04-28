Об этом сообщают источники 24 канала в Харьковской ОВА. По предварительным данным, в результате обстрелов никто не пострадал.

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Кроме этого российские оккупанты обстреливали и область, в частности Золочев, Дергачи и Чугуев. На Изюмском направлении продолжаются бои.

В результате обстрелов возникло 18 пожаров

Всего за сутки спасатели совершили 37 оперативных выездов. 18 из них – для ликвидации пожаров, возникших из-за вражеских обстрелов, еще 5 – в помощь населению и проведения аварийно-спасательных работ.

Пожары ликвидировали в многоэтажных и частных домах, гаражах, автомобилях, производственных объектах и сухостоях.

По сообщению ГСЧС области, из-за обстрелов оккупантов 5 пожаров произошло в Киевском районе, 2 – в Индустриальном, в Харьковском районе было 5 пожаров, в Изюмском – 6.

Известно, что 27 апреля около 18:30 вражеские обстрелы вызвали несколько пожаров в Киевском районе, где горели почти одновременно 11 гаражей и автомобиль. К счастью, жертв и погибших нет.

В результате боевых действий на территории Барвенковской общины Изюмского района горел магазин стройматериалов, библиотека и частные гаражи.

В течение вчерашних суток пиротехнические подразделения ГСЧС ликвидировали 53 вражеских боеприпаса.

Известно, что 24 мины нашли прямо возле дома в Харькове: видео