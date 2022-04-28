Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ. Бой произошел в окрестностях оккупированного Изюма.

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Оккупанты убили работника Изюмского горсовета

Правоохранители начали досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

По данным следствия, группа национального сопротивления изюмчан вступила в бой с российскими военнослужащими на окраине оккупированного Изюма,

– рассказали в прокуратуре.

Во время боя с российскими захватчиками погиб работник Изюмского городского совета.

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