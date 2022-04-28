Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ. Бій відбувся на околицях окупованого Ізюма.

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Окупанти вбили працівника Ізюмської міськради

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними слідства, група національного спротиву ізюмчан вступила в бій з російськими військовослужбовцями на околиці окупованого Ізюма,

– розповіли у прокуратурі.

Під час бою з російськими загарбниками загинув працівник Ізюмської міської ради.

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