Потерпілий отримав тілесні ушкодження

Російські окупанти встановили міни в місцях загального користування села Нижня Сироватка, що в Сумському районі.

Варте уваги Внаслідок обстрілу 5 залізничних вузлів загинув 1 залізничник, ще 4 поранені

Зранку 23-го квітня 29-річний працівник Укрзалізниці повертався зі станції додому на мотоблоці. Він підірвався на протипіхотній міні.

Потерпілий отримав тілесні ушкодження та контузію важкого ступеня. Підрив чоловіка розслідує районна поліція.

Схожий інцидент стався на Чернігівщині. Там також працівник Укрзалізниці, на жаль, підірвався на міні та загинув.

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