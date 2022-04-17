Залізничнику було всього 37 років

В Укрзалізниці повідомили про трагічну загибель свого працівника Сергія Круковського. На момент загибелі залізничнику було всього 37 років.

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Повідомляється, що чоловік мешкав у селі Льгів (Чернігівська область), яке тривалий час перебувало в окупації російських військових.

Українські військові звільнили село від російських загарбників, але окупанти залишили багато мін. На жаль, залізничник підірвався на одній з них, коли йшов додому після роботи.

В Укрзалізниці повідомили, що чоловік працював монтером колії Чернігівської дистанції у філії "Південно-Західна залізниця". У держпідприємстві висловили співчуття родині та близьким чоловіка.

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