Железнодорожнику было всего 37 лет

В "Укрзализныце" сообщили о трагической гибели своего работника Сергея Круковского. К моменту гибели железнодорожнику было всего 37 лет.

Похожее В селе под Киевом подросток взорвался на растяжке

Сообщается, что мужчина проживал в селе Льгов (Черниговская область), долгое время находившемся в оккупации российских военных.

Украинские военные освободили село от российских захватчиков, но оккупанты оставили много мин. К сожалению, железнодорожник подорвался на одной из них, когда шел домой после работы.

В Укрзализныце сообщили, что мужчина работал монтером путей Черниговской дистанции в филиале "Юго-Западная железная дорога". В госпредприятии выразили соболезнования семье и близким мужчины.

Достойно внимания – Разминирование очень опасной противопехотной мины сотрудником ГСЧС: смотрите видео