Потерпевший получил телесные повреждения

Российские оккупанты установили мины в местах общего пользования села Нижняя Сыроватка в Сумском районе.

Стоит внимания В результате обстрела 5 железнодорожных узлов погиб 1 железнодорожник, еще 4 ранены

Утром 23 апреля 29-летний работник Укрзализныци возвращался со станции домой на мотоблоке. Он подорвался на противопехотной мини.

Потерпевший получил телесные повреждения и контузию тяжелой степени. Подрыв мужчины расследуется районной полицией.

Похожий инцидент произошел на Черниговщине. Там тоже работник Укрзализныци, к сожалению, подорвался на мине и погиб.

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