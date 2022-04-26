Потерпевший получил телесные повреждения
Российские оккупанты установили мины в местах общего пользования села Нижняя Сыроватка в Сумском районе.
Стоит внимания В результате обстрела 5 железнодорожных узлов погиб 1 железнодорожник, еще 4 ранены
Утром 23 апреля 29-летний работник Укрзализныци возвращался со станции домой на мотоблоке. Он подорвался на противопехотной мини.
Потерпевший получил телесные повреждения и контузию тяжелой степени. Подрыв мужчины расследуется районной полицией.
Похожий инцидент произошел на Черниговщине. Там тоже работник Укрзализныци, к сожалению, подорвался на мине и погиб.
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