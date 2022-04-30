Зокрема, порятунку чекають цивільні та військові на комбінаті "Азовсталь". Маріупольська міська рада показала вигляд підприємства на відео з дрона.

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Більше 1000 цивільних та 600 поранених у військовому шпиталі очікують на порятунок,

– повідомляє мерія міста.

На відео видно, що Маріуполь геть зруйнований. Кадри жахають, бо нагадують зону відчуження. Важко повірити, що кілька місяців тому тут вирувало життя. Адже місто портове, в якому проживало близько пів мільйона мешканців.

Зараз у Маріуполі залишається близько 100 тисяч, він у блокаді. У людей немає їжі та ліків, гуманітарна катастрофа. На кадрах видно групу людей серед дороги. Хто вони й куди прямують невідомо. Серед сонячної панорами зруйнованого міста видно клубок диму з "Азовсталі". Завод продовжують безжально бомбити та штурмувати російські військові.

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У людей, які ховаються на комбінаті, майже немає води, їжі та ліків. Полк "Азов" повідомляє, що серед мирного населення у бункері є 60 неповнолітніх, серед них 4-місячна дитина. Проблему намагається вирішити генсек ООН, який відвідував Київ та Москву для цього.

Командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина") попросив президента Туреччини Реджепа Ердогана застосувати процедуру "екстракшн" та вивезти людей на територію Туреччини.

До вирішення проблеми задіяли також церкви. Папа Римський Франциск просив Володимира Путіна три рази про те, щоб звільнити людей з "Азовсталі". Кремлівський диктатор відмовляв.

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