Путін відмовив понтифіку

На заводі "Азовсталь" перебувають маленькі діти, жінки та літні люди. Франциск просив очільника Кремля дозволити їхню евакуацію.

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З таким проханням понтифік звертався до агресора тричі. Папа просив дозволити вивезти людей з "Азовсталі" кораблем під прапором Ватикану. Однак кожного разу Путін відмовляв. Тому евакуація не відбулася досі.

Яка ситуація на "Азовсталі"

Росіяни цілодобово гатять по заводу, який став прихистком для тисячі мирних маріупольців. Люди вже понад 2 місяці не бачили сонячного світла й не дихали свіжим повітрям. Вони живуть під постійним бомбардуванням у сирому запліснявілому підвалі. Їхні запаси закінчуються, тому всю їжу доводиться використовувати дуже економно.

Україна постійно намагається домовитися про евакуацію, однак росіяни не дозволяють. У госпіталі заводу перебувають також поранені військові, які потребують кваліфікованої медичної допомоги. Їм доводиться спати на землі та допомагати один одному.

28 квітня внаслідок обстрілів шпиталь завалився. Поранені зазнали нових поранень. Також постраждали лікарі. Кількість потерпілих вже перевищила 600 осіб.

Зверніть увагу! 28 квітня представниця Організації Об'єднаних Націй Оснат Лубрані повідомила, що відправляється в Запоріжжя. Там вона працюватиме над організацією евакуації з Маріуполя. Таку вказівку політикині дав генсек ООН Антоніу Гуттереш після того, як сам побував у звільненій від росіян Бородянці.

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