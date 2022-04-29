Важливо "Маємо понад 600 поранених": захисник Маріуполя просить процедуру "екстракшн"
Командир морпіхів на "Азовсталі" звернувся до Ердогана
У зверненні Волинський підкреслив, що виконує обов'язки 36 бригади морської піхоти, яка перебуває в маріупольському гарнізоні та веде бої в оточенні вже 65 діб.
За його словами, 600 військовослужбовців, які мають поранення різного ступеню, дуже потребують допомоги. Також є чимало цивільних та десятки дітей, яким необхідна допомога – наймолодшому 4 місяці.
Наразі я звертаюся з проханням до шановного пана президента застосувати до нас процедуру екстракшн, зробити все для того, щоб вивезти гарнізон Маріуполь на територію Туреччини, практично забрати нас з "Азовсталі" з гарантіями безпеки з турецької сторони,
– попрохав він.
Командир зауважив, що вони дуже розраховують на допомогу Туреччини в їх евакуації.
Звернення Волини до Ердогана: дивіться відео
Що відбувається у Маріуполі: коротко
- З 1 березня 2022 року місто перебуває у блокаді російських загарбників. Упродовж цього часу окупанти обстрілювали Маріуполь та руйнували його, забравши щонайменше 22 тисячі життів.
- "Азовсталь" за цей час стала прихистком для військових і мирного населення. Окупанти ж вдають, що цивільних там немає, постійно обстрілюючи завод.
- Путін раніше віддав наказ нібито припинити штурм "Азовсталі. Але росіяни продовжують бомбардувати його.
- 28 квітня окупанти скидали багатотонні авіабомби на військовий польовий шпиталь, що розташований на території заводу. Внаслідок обстрілу є загиблі та повторно поранені.
- Зеленський наголосив, що зараз Україна готова до невідкладних переговорів щодо евакуації людей із заводу "Азовсталь" та додав, що наша сторона очікує гуманного ставлення до цих людей зі сторони Росії.