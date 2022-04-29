Довідка: Процедура extraction або ексфільтрації передбачає виведення військових та цивільних з місця бойових дій у безпечну зону.

Важливо "Маємо понад 600 поранених": захисник Маріуполя просить процедуру "екстракшн"

Командир морпіхів на "Азовсталі" звернувся до Ердогана

У зверненні Волинський підкреслив, що виконує обов'язки 36 бригади морської піхоти, яка перебуває в маріупольському гарнізоні та веде бої в оточенні вже 65 діб.

За його словами, 600 військовослужбовців, які мають поранення різного ступеню, дуже потребують допомоги. Також є чимало цивільних та десятки дітей, яким необхідна допомога – наймолодшому 4 місяці.

Наразі я звертаюся з проханням до шановного пана президента застосувати до нас процедуру екстракшн, зробити все для того, щоб вивезти гарнізон Маріуполь на територію Туреччини, практично забрати нас з "Азовсталі" з гарантіями безпеки з турецької сторони,

– попрохав він.

Командир зауважив, що вони дуже розраховують на допомогу Туреччини в їх евакуації.

Звернення Волини до Ердогана: дивіться відео

Що відбувається у Маріуполі: коротко

З 1 березня 2022 року місто перебуває у блокаді російських загарбників. Упродовж цього часу окупанти обстрілювали Маріуполь та руйнували його, забравши щонайменше 22 тисячі життів.

"Азовсталь" за цей час стала прихистком для військових і мирного населення. Окупанти ж вдають, що цивільних там немає, постійно обстрілюючи завод.

Путін раніше віддав наказ нібито припинити штурм "Азовсталі. Але росіяни продовжують бомбардувати його.

28 квітня окупанти скидали багатотонні авіабомби на військовий польовий шпиталь, що розташований на території заводу. Внаслідок обстрілу є загиблі та повторно поранені.

Зеленський наголосив, що зараз Україна готова до невідкладних переговорів щодо евакуації людей із заводу "Азовсталь" та додав, що наша сторона очікує гуманного ставлення до цих людей зі сторони Росії.