Справка: Процедура extraction или эксфильтрации предполагает вывод военных и гражданских с места боевых действий в безопасную зону.

Важно "Имеем более 600 раненых": защитник Мариуполя просит процедуру "экстракшн"

Командир морпехов на "Азовстали" обратился к Эрдогану

В обращении Волынский подчеркнул, что исполняет обязанности 36 бригады морской пехоты, находящейся в мариупольском гарнизоне и ведущей бои в окружении уже 65 суток.

По его словам, 600 военнослужащих, имеющих ранения разной степени, очень нуждаются в помощи. Также есть немало гражданских и десятки детей, которым необходима помощь – самому младшему 4 месяца.

Пока я обращаюсь с просьбой к уважаемому господину президенту применить к нам процедуру экстракшн, сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполь на территорию Турции, практически забрать нас из "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны,

– попросил он.

Командир отметил, что они очень рассчитывают на помощь Турции в их эвакуации.

Обращение Волыни к Эрдогану: смотрите видео