Что происходит в Мариуполе: коротко

  • С 1 марта 2022 г. город находится в блокаде российских захватчиков. За это время оккупанты обстреливали Мариуполь и разрушали его, унеся не менее 22 тысяч жизней.
  • "Азовсталь" за это время стала убежищем для военных и мирного населения. Оккупанты же делают вид, что гражданских там нет, постоянно обстреливая завод.
  • Путин ранее отдал приказ якобы прекратить штурм "Азовстали. Но россияне продолжают бомбить его.
  • 28 апреля оккупанты сбрасывали многотонные авиабомбы на военный полевой госпиталь, расположенный на территории завода. В результате обстрела есть погибшие и повторно раненные.
  • Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина готова к неотложным переговорам по эвакуации людей с завода "Азовсталь" и добавил, что наша сторона ожидает гуманного отношения к этим людям со стороны России.

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