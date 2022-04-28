Вже зруйнувавши шпиталь, окупанти продовжували нещадно обстрілювати руїни з корабельної артилерії.

До теми "Азов" закликав світ визнати російську агресію в Україні геноцидом

Через обстріл частина приміщення завалилася, зокрема операційна. "Тож, тепер неможливо допомагати нашим воїнам навіть в тих умовах, що були раніше", – наголосили в “Азові”.

Серед вже поранених військовослужбовців є загиблі, заново поранені і контужені.

Захисники опублікували відео, яке зняли одразу після обстрілу. На кадрах видно, як відкопують завалених загиблих військових, що перебували в шпиталі з важкими пораненнями та надають першу домедичну допомогу постраждалим.

Дивіться відео наслідків жахливого бомбардування шпиталю:



Зазначимо, що Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних та пересувних медичних установ, на них не мають здійснюватися напади. Захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того, цивільні вони чи військові.

"Закликаємо міжнародні організації з захисту прав людини відреагувати на те, що Росія продовжує намагатися знищити навіть тих захисників Маріуполя, що вже не можуть тримати в руках зброю", – кажуть азовці.

До слова, в Маріуполі в ніч на 28 квітня російські війська здійснили 50 авіаударів. Ворог не припиняє нещадно обстрілювати місто з усієї можливої зброї. Росія витрачає шалені суми (йдеться про 1 111 200 180 доларів) на те, аби стерти Маріуполь з лиця землі.

Ви могли пропустити – маріупольців вивезли за 8 тисяч кілометрів від України