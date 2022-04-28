Про це сказав у відеозверненні заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.

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Він наголосив, що світ має з рішучістю без жодних зволікань та сумнівів чесно зізнатися, що війна Росії проти України є геноцидом.

Ця війна не про території. Це геноцид. Це знищення народу, який прийняв на себе весь удар. І, дякувати Богу, ми вистоїмо. Заради майбутнього наших дітей. Заради майбутнього ваших дітей,

– заявив Паламар.

Він також сподівається, що політики і дипломати роблять все можливе заради того, щоб військові з Маріуполя побачили свої родини, змогли вилікувати поранених і з честю поховати загиблих побратимів, а дітей, які ховаються в підвалах "Азовсталі", врятувати.

Заступник командира "Азову" також закликав військово-політичне керівництво до рішучих дій з деблокади Маріуполя і евакуації жителів.

За його словами, оборона Маріуполя триває вже "64 роки", оскільки день тут дорівнює року. Зокрема, цієї ночі оборонці міста і мирні жителі витримали просто колосальну кількість авіаударів, фосфорних бомб, ракет тощо.

"Сьогодні я скажу не "Маріуполь – це Україні", а "Україна – це Маріуполь", – завершив своє звернення азовець .

Звернення заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара:



До слова, в Маріуполі в ніч на 28 квітня російські війська здійснили 50 авіаударів. Ворог не припиняє нещадно обстрілювати місто з усієї можливої зброї. Росія витрачає шалені суми (йдеться про 1 111 200 180 доларів) на те, аби стерти Маріуполь з лиця землі.

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