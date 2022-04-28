Об этом сказал в видеообращении заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.

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Он подчеркнул, что мир должен с решимостью без всяких промедлений и сомнений честно признаться, что война России против Украины является геноцидом.

Эта война не про территории. Это геноцид. Это уничтожение народа, принявшего на себя весь удар. И, слава Богу, мы выстоим. Ради будущего наших детей. Ради будущего ваших детей,

– заявил Паламарь.

Он также надеется, что политики и дипломаты делают все возможное, чтобы военные из Мариуполя увидели свои семьи, смогли вылечить раненых и с честью похоронить погибших собратьев, а детей, которые прячутся в подвалах "Азовстали", спасти.

Заместитель командира "Азова" также призвал военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде Мариуполя и эвакуации жителей.

По его словам, оборона Мариуполя длится уже "64 года", поскольку день здесь равняется году. В частности, в эту ночь защитники города и мирные жители выдержали просто колоссальное количество авиаударов, фосфорных бомб, ракет и т.д.

"Сегодня я скажу не "Мариуполь – это Украина", а "Украина – это Мариуполь", – завершил свое обращение "азовец".

Обращение заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламаря:



К слову, в Мариуполе в ночь на 28 апреля российские войска совершили 50 авиаударов. Враг не прекращает беспощадно обстреливать город из всего возможного оружия. Россия тратит сумасшедшие суммы (речь идет о 1 111 200 180 долларов) на то, чтобы стереть Мариуполь с лица земли.

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