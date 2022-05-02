За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, уже сьогодні з "Азовсталі" вдалось вивезти понад 100 мирних мешканців, передає 24 канал.

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Евакуація триває. Нам вдалось сьогодні з бомбосховищ підняти більше 100 людей, які вже добираються до нашої української землі, на територію, контрольовану нашою державою,

– розповів Бойченко.

Також він зазначив, що евакуація з Маріуполя – це дуже складний процес, який відбувався безпосередньо за керівництва Президента України та міністерки Ірини Верещук.

Відомо, що понад 100 мешканців Маріуполя вже прибули до Запоріжжя та отримують необхідну допомогу. Серед евакуйованих – жінки, діти та люди похилого віку. Наразі їх оглядають медики, також з врятованими мешканцями Маріуполя працюють психологи, повідомили у військовій службі правопорядку ЗСУ.

Поранених українських військових наразі не вивозять

За словами Бойченка, станом на сьогодні є домовленість про евакуацію лише місцевого населення Маріуполя. Водночас він пояснив, що існує окрема процедура та переговорний процес з військової точки зору щодо вивезення поранених бійців.

Цього прокоментувати ми не можемо, бо процес є закритим, а перемовини досі тривають,

– пояснив Бойченко.

Нагадаємо, що відкрити ще один зелений коридор із Маріуполя вдалося за допомогою ООН та Червоного Хреста.

Евакуація з Маріуполя

Нагадаємо, що більше місяць російська сторона зривала всі можливі гуманітарні коридори з Маріуполя. Частково місцеві мешканці намагались вибратись із заблокованого міста власним транспортом, ризикуючи життям. Впродовж останніх днів напрацьовувався механізм, який дозволив би організовано евакуювати мирне населення, зокрема з «Азовсталі», де багато цивільних переховувались від бомбардувань разом із захисниками Маріуполя. Серед них – діти, жінки та люди похилого віку.

За вчорашню добу, 1 травня, вдалося вивезти понад 100 людей, які перебували у підвалах металургійного комбінату "Азовсталь". Залишатись там з кожним днем було все небезпечніше, адже окупанти щодня обстрілювали територію та будівлі. Вчора Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення зазначив, що організація таких складних евакуаційних коридорів – один з елементів перемовин з російською стороною.

За словами Ірини Верещук, операція з евакуації не завершиться доти, поки цілі української сторони не будуть досягнутими. Адже для України важливо врятувати своїх громадян.

Кадри із порятунку людей

Бійці з полку "Азов", які допомагали рятувати цивільних, вчора показали унікальні кадри операції з порятунку людей в Маріуполі.

На відео видно, як люди вибираються з-під завалів та сідають в обстріляний автобус без вікон. Серед евакуйованих найбільше жінок та дітей. Люди не можуть повірити, що нарешті покидають територію заводу.

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