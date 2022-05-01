Про це у відеозверненні повідомили нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише 24 канал.

Актуально Зеленський підтвердив, що розпочалась евакуація цивільних з Азовсталі

Політики наголосили, що мають дуже радісну новину. Адже нарешті вдалося вивезли сотню людей, які вже 2 місяці перебували у бомбосховищах заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Третій день спеціальної операції, яку ми називаємо "Евакуація "Азовсталь". Уперше з початку війни та блокади заводу нам вдалося вивезти понад 100 цивільних. Це маленькі діти, жінки та люди похилого віку,

– розповів Арахамія.

Дивіться відеозвернення Арахамії та Верещук про евакуацію з "Азовсталі":

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