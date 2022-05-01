Глава держави про це написав о 17:36. Команда від нашої влади діє в Маріуполі спільно з представниками ООН.

Зауважте На "Азовсталі" перебувають 1 500 – 2 000 людей, вони – заручники особисто Путіна, – МВС

Куди везуть евакуйованих

Усіх звільнених із облоги людей везуть до підконтрольного Україні Запоріжжя. Поки працюють також над тим, щоб вивезти решту цивільних із оточеного ворогом підприємства.

Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді,

– написав президент.

Згодом ресурс CNN повідомив, що таке ж підтвердження оприлюднили в Міжнародному комітеті Червоного Хреста. Його представники теж вже перебувають на території окупованого міста.

У Червоному Хресті зазначили, що все погоджено з обома сторонами конфлікту. Колона для евакуації стартувала ще 29 квітня. Вона пройшла приблизно 230 кілометрів зранку 30 квітня вже прибула до заводу в Маріуполі.