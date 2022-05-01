За його словами, під завалами за різними оцінками залишаються близько 1500 цивільних людей. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ в прямому ефірі телеканалу "Рада".

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Крім того, Вадим Денисенко зазначив, що оцінки дуже різняться, адже починають від 1500 й до 2 тисяч людей.

Ми повинні розуміти, що питання звільнення заручників Маріуполя – це особисте питання Володимира Путіна. В цьому випадку він особисто приймає рішення, що робити з цими людьми – відпускати, не відпускати й так далі,

– пояснив Вадим Денисенко.

Він зазначив, що Україна підіймає це питання на всіх рівнях та на всіх переговорних майданчиках, де це тільки можливо.

Вадим Денисенко нагадав, що прем'єр-міністр Туреччини особисто говорив Путіну, що він готовий завезти кораблі до Маріуполя і забрати цивільних людей.

"На жаль, це питання, яке особисто тримає Путін. Ці люди – це заручники Володимира Путіна", – повідомив Вадим Денисенко.

Які відомі останні новини щодо ситуації в Маріуполі

Відомо, що Маріуполь досі перебуває у облозі російських окупантів. У місті залишаються люди, які потребують води, їжі, тепла. Вони під постійними обстрілами ворога.

З "Азовсталі" вперше вдалося вивезти цивільних людей 30 квітня 2022 року. Зокрема 20 цивільних людей Маріуполя вирушили до Запоріжжя.

Впродовж 2 останніх місяців російська армія вбила вдвічі більше маріупольців, аніж нацисти за два роки окупації Маріуполя в період Другої світової війни. А також незаконно вивезли стільки ж маріупольців, стільки й гітлерівські війська за 2 роки окупації.

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