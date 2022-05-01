Попри те, що в Маріуполі вже майже не залишилося цілих будівель, окупанти продовжують стирати місто з лиця землі. Вони застосовують усе, що мають – авіацію, артилерію, танки тощо.
Зауважте Розвідка оприлюднила список окупантів, які тероризують людей на Запоріжжі та в Маріуполі
Загарбники впритул обстрілюють житлові будинки
Бійці полку "Азов", які наразі героїчно захищають Маріуполь від російських окупантів, опублікували відео чергових звірств ворогів.
На цьому відео – наочна демонстрація чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста,
– зауважили захисники.
На відео видно, як російський танк впритул обстрілює багатоповерхівку, у якій вже і без того вибиті усі вікна внаслідок попередніх артилерійських чи авіаційних обстрілів. Ймовірно, окупанти роблять це для того, аби вбити людей, які можуть перебувати на нижніх поверхах.
Дивіться відео, як окупанти впритул обстрілюють будинок в Маріуполі:
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Ситуація в Маріуполі: коротко
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що за 2 років окупації міста німецькі нацисти вбили близько 10 тисяч людей. Натомість росіяни усього за 2 місяці вбили удвічі більше.
- Командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій "Волина" розповів, що ситуація в бункерах "Азовсталі" стрімко погіршується.
- Після удару окупантів по шпиталю у підвалах заводу, кількість поранених зросла до понад 600 людей.
- Журналістам 24 каналу вдалося поспілкуватися зі службовицею "Азову", яка має позивний "Нава". Вона розповіла, що у воєнному госпіталі на території "Азовсталі" справді є багато поранених.
- За її словами, їжі та ліків є дуже мало, тому медикам, яких також бракує, дуже важко надати допомогу постраждалим внаслідок боїв. Через нестачу антибіотиків найменше поранення захисника може призвести до сепсису, перитоніту чи гангрени.
- На щастя, з "Азовсталі" 30 квітня вперше вдалося вивезти цивільних людей. 20 мирних мешканців Маріуполя невдовзі повинні потрапити до Запоріжжя.
- У цей день загарбники усю ніч та ранок гатили по заводу з артилерії. Режим тиші був домовлений на 6:00, проте він розпочався лише об 11:00.
Варто подивитися – з Азовсталі евакуювали 20 цивільних