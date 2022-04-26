Медики встигають лише різати та зшивати: поранених потрібно евакуювати
Поранені перебувають в антисанітарії та без належної медичної допомоги. Про критичну ситуацію в госпіталі розповіла боєць "Азову" Нава.
Важливо Російські війська завдали 35 авіаударів по "Азовсталі": під завалами опинилися цивільні
Вони лежать на підлозі. Той, що з однією рукою приносить води лежачим. Вони лежать і слухають, як по будівлі фігачать літаки. Вони гадають: "Як там побратими?". Вони заслужили догляд після поранення, а медики встигають лише різати та зашивати, різати та зашивати,
– написала Нава.
Пораненими є понад пів тисячі українських захисників. Лежачих місць на всіх не вистачає. Тому воїни лежать по двоє на одному матраці, велика частина – просто на землі.
Військові потребують негайної евакуації та медичної допомоги.
Поранені військові в "Азовсталі" / Фото військової Нави, а також надалі 24 каналу полком "Азов", 18+
Що відомо про ситуацію в Маріуполі
- Полк "Азов" та морські піхотинці з березня перебувають в оточенні в Маріуполі. Однак вони не здаються, а тримають свої позиції. Їхня мужність та героїзм вразили вже весь світ.
- Також у підвалах заводу ховаються від обстрілів цивільні – жінки, немовлята та літні люди.
- Російські окупанти постійно обстрілюють "Азовсталь". Лише за добу 25 квітня вони завдали 35 авіаударів. Через це постраждали й цивільні люди.
- Поранені військові та мирні українці з "Азовсталі" потребують негайної евакуації. Однак російська сторона не дає її провести, адже постійно обстрілює завод.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не може військовим шляхом розблокувати Маріуполь.
До теми дивіться відео про те, як живуть люди в "Азовсталі":