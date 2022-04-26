Медики встигають лише різати та зшивати: поранених потрібно евакуювати

Поранені перебувають в антисанітарії та без належної медичної допомоги. Про критичну ситуацію в госпіталі розповіла боєць "Азову" Нава.

Важливо Російські війська завдали 35 авіаударів по "Азовсталі": під завалами опинилися цивільні

Вони лежать на підлозі. Той, що з однією рукою приносить води лежачим. Вони лежать і слухають, як по будівлі фігачать літаки. Вони гадають: "Як там побратими?". Вони заслужили догляд після поранення, а медики встигають лише різати та зашивати, різати та зашивати,

– написала Нава.

Пораненими є понад пів тисячі українських захисників. Лежачих місць на всіх не вистачає. Тому воїни лежать по двоє на одному матраці, велика частина – просто на землі.

Військові потребують негайної евакуації та медичної допомоги.

Поранені військові в "Азовсталі" / Фото військової Нави, а також надалі 24 каналу полком "Азов", 18+

Що відомо про ситуацію в Маріуполі

Полк "Азов" та морські піхотинці з березня перебувають в оточенні в Маріуполі. Однак вони не здаються, а тримають свої позиції. Їхня мужність та героїзм вразили вже весь світ.

Також у підвалах заводу ховаються від обстрілів цивільні – жінки, немовлята та літні люди.

Російські окупанти постійно обстрілюють "Азовсталь". Лише за добу 25 квітня вони завдали 35 авіаударів. Через це постраждали й цивільні люди.

Поранені військові та мирні українці з "Азовсталі" потребують негайної евакуації. Однак російська сторона не дає її провести, адже постійно обстрілює завод.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не може військовим шляхом розблокувати Маріуполь.

До теми дивіться відео про те, як живуть люди в "Азовсталі":