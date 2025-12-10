Це очевидне підігравання пропаганді Путіна, який кричить про "нелегітимність Зеленського". Однак український президент, відповівши на пропозицію Трампа, зламав план російського диктатора. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, чому Трамп знову повернувся до заяв про вибори і як це може вплинути на майбутнє України.

Як лідер США загнав у кут і себе, і Путіна?

Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк переконаний, що напряму Трампу не потрібні вибори в Україні. Але він повністю втілює методичку Путіна, який постійно говорив про "нелегітимність української влади".

У розмовах з Трампом, Путін постійно наголошував, що буцімто повністю виступає за мир, однак йому нібито немає з ким підписувати угоду, адже Володимир Зеленський, мовляв, не є легітимним президентом. Ба більше, Зеленський продовжує війну лиш тому, що хоче втриматися на посаді й далі. Про це, до речі, непрямо сказав і сам Трамп в останній заяві.

Трамп чомусь вірить у цю маячню і думає, що вся затримка у встановленні миру в Україні через те, що українська влада в особі Зеленського хоче воювати й далі. В очах Трампа Зеленський – недоговороздатний, про це йому постійно говорить Путін,

– наголосив Романюк.

Водночас як Трамп, так і Путін, потрапили у власну ж пастку. Адже, щоб провести вибори в Україні – необхідно забезпечити сталий мир, і хтось має гарантувати, що ракети не залітатимуть у виборчі дільниці, а проголосувати безпечно зможуть усі громадяни – зокрема й військові.

"Уявімо, що на це погодиться Трамп, але як на це погодиться Путін? Йому ж потрібно буде зупинити війну, хоча б заморозити її на 100 днів. Він категорично не хоче цього робити. Зеленський сказав, що готовий йти на вибори хоч завтра, але для цього мають забезпечити мир. Але навіщо Путіну легітимний президент? Він розуміє, що зараз не буде в Україні жодної влади, яка б повністю підтримувала Росію і її план", – пояснив Романюк.

Мета Путіна – знищити Україну, а не приводити до влади іншого президента. У його плани це точно не входило. Тож зараз Зеленський, так би мовити, перекинув м'яч на бік Трампа і Путіна, які навряд чи будуть готовими дати якусь відповідь.

Чому Трамп так тисне на Україну?

Політолог Олег Саакян зауважив, що українці справді хочуть виборів, але не імітаційних, якими б точно стали вибори під час війни. Суспільство чітко розуміє й погоджується з тим, що обрати нового президента можливо лише за мирних умов.

Ми змінили 6 президентів за роки незалежності, ми змінили низку парламентів, їх скликань. У нас були і чергові, і позачергові парламентські вибори. Нас точно не можна звинувачувати у тому, що ми не хочемо чи не вміємо проводити вибори. Трамп, як завжди, безвідповідальний і маніпулює позицією. З огляду на все, він навіть не спробував поцікавитись, а що у нас з виборами,

– наголосив Саакян.

Американський президент вже не вперше використовує тему виборів як елемент тиску на українську владу. Як перша, так і друга каденція Дональда Трампа тісно пов'язана з Україною, і значною мірою Київ "заважає" Трампу на шляху до його бажань.

"Єдина назва країни, яку він не переплутає, це навіть не США, а Україна. Вона вже йому має снитися. Тому, коли він говорить про вибори, це елемент тиску та спосіб показати "Я вирішую. Я вважаю, що Україні потрібні вибори". Це також один з проявів нарцисизму", – зауважив політолог.

Навряд чи Трамп знає хоч щось про вибори в Україні і тим паче, як їх провести у час війни. Однак він залишає за собою цю тему як чергову спробу примусити Київ робити те, що він не просто не хоче, але й не може з огляду на Конституцію.

На що натякає Трамп, говорячи про вибори в Україні?

Загалом стосунки Дональда Трампа із Володимиром Зеленським дуже непрості, зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Аналітик також погодився, що це почалося ще з першої каденції Трампа. Зокрема, тоді американський президент телефонував Зеленському із проханням порушити кримінальну справу проти сина Джозефа Байдена – Хантера.

Раніше він був у складі ради директорів української компанії "Бурісма" – приватної газовидобувної групи, та отримував чималі гроші. І потрапив він туди, мовляв, тому, що його батько був віцепрезидентом. Існують версії, що Хантер Байден був замішаний у корупційних скандалах.

Хоч історія нічим не завершилась, але зрештою Трамп залишився не задоволений діями української влади. Пізніше стосунки президентів підірвалися через скандал в Овальному кабінеті. Після цього відновити хороші стосунки стало неможливо. Трамп – дуже злопам'ятна людина, а Зеленський доволі непоступливий,

– зауважив аналітик.

Тож Дональд Трамп, через свою одержимість до завершення війни, продовжує схиляти українську владу до нереального компромісу. Відтак Зеленський опинився у непростій ситуації, коли складний вибір потрібно робити під тиском – відсутністю американської допомоги та хитку позицію ЄС.

"Все це заганяє Зеленського у пастку через неможливість реалізації тих намірів, які він будував на початку широкомасштабного вторгнення – повернення кордонів 1991 року. І Трамп продовжує тиснути на Зеленського, натякаючи, що якщо угоду не підпише він, то це зробить хтось інший. Повірте, в Україні знайдуться ті, хто підпише будь-яку угоду", – пояснив Клочок.

Разом з тим, провести вибори під час активної фази боїв – справді неможливо. Тож, аналітик не виключає, що між Путіним і Трампом можуть відбутися сепаратні домовленості щодо виборів в Україні.

