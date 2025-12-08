Американці наполягають на тому, що українці будь-що мають залишити Донбас за Росією. Тим часом Київ стоїть на тому, аби будь-яка мирна угода передбачала замороження війни на поточних лініях фронту, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

Що відомо про тиск США на Україну щодо Донбасу?

Наразі майже 30 відсотків Донбасу залишається під контролем України. Київ намагається пояснити американцям, що віддавати Володимиру Путіну те, чого він не зміг здобути за майже чотири роки війни, лише збільшить його апетити.

Однак американці продовжують тиснути на Україну, аби вона якнайшвидше погодилася на вимогу Путіна вивести свої вйська з Донбасу.

Нагадаємо, що Дональд Трамп має амбітну мету покласти край війні в Україні до кінця цього року. Оскільки наразі ця ціль видається недосяжною, президент США шукає винних. Як і зазвичай, він не критикує агресора, а звинувачує жертву. Так, 8 грудня політик заявив, що, мовляв, Росії подобається мирний план США, а думки Зеленського він не знає, бо той, мовляв, навіть не читав американську мирну пропозицію.

Зауважимо, що здача Донбасу відкриє окупантам дорогу до захоплення Дніпропетровщини, Запоріжжя та Харківщини. Володимир Путін наголосив, що Росія будь-що отримає Донбас – або шляхом переговорів або війни.

За даними аналітиків, загарбникам потрібні роки, аби окупувати увесь регіон.

