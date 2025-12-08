Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для Bloomberg.

Дивіться також "Останні 10 метрів найважчі": Келлог назвав два питання, які гальмують мирну угоду

Що сказав Зеленський про окуповані території?

Президент України пояснив, що елементи поточного мирного плану США потребують подальшого обговорення з низки "чутливих питань", зокрема це стосується надання безпекових гарантій та територій.

За його словами, у рамках переговорів досі не досягли згоди стосовно Донецької та Луганської областей. Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, першочергово від США.

Є бачення США, Росії та України, і в нас немає єдиної думки щодо Донбасу,

– заявив він.

Видання констатує, що відповідна заява пролунала після звинувачень у його бік від президента США Дональда Трампа стосовно того, що український лідер не прочитав якусь його "пропозицію".

"Є одне питання, на яке я – і всі українці – хочу отримати відповідь: якщо Росія знову розпочне війну, що робитимуть наші партнери", – резюмував він.

Що відомо про обговорення щодо територій?