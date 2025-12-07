У неділю, 7 грудня, американський спецпредставник Кіт Келлог зробив відповідну заяву під час виступу на форумі, організованому Президентським фондом Рональда Рейгана в Каліфорнії. Деталі повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Новий улюбленець Трампа і наступник Келлога: хто такий Ден Дрісколл і чи дійсно погрожував Україні

Які питання гальмують мирну угоду?

Келлог переконаний, що війна в Україні вже близька до свого завершення. Наразі США продовжують працювати над розробкою плану врегулювання, однак обговорювати деталі спецпредставник Дональда Трампа не став.

Натомість він наголосив на існуванні двох проблем, що гальмують підписання угоди. Обговорювати їх американцям було складно з обома сторонами конфлікту, але в разі розв'язання все нібито може "стати на свої місця". Йдеться про:

територіальні аспекти, зокрема щодо Донбасу;

контроль над Запорізькою АЕС.

Останні 10 метрів до мети завжди найважчі, ось де справді виникають розбіжності. Думаю, що ми перебуваємо на останніх 10 метрах у спробах покласти край цьому конфлікту,

– зауважив Келлог.

Дипломат також розповів про зусилля президента США для просування мирного процесу. Трамп буцімто активно веде перемовини з українцями та росіянами.

Окрім того, на думку американців, Київ відповідально формує свою переговорну команду, зокрема за участю секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Як тривають мирні переговори?