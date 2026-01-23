Інформаційна кампанія зі схожими повідомленнями триває вже досить давно. Як зауважив в ефірі 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, лунають заяви про те, що на зустрічі Трампа й Путіна в Анкориджі саме це й обговорювали.

На якій вимозі наполягає Росія?

Закордонні ЗМІ повідомляють, що у серпні 2025 року очільники Росії та США нібито могли домовитися про те, що Україна виходить з Донбасу, а війна припиняється. В інших областях мовилось про замороження фронту.

Я не відкидаю, що це дійсно є ключовою вимогою з боку Росії, бо силою взяти Донбас вони не можуть. Тож сподіваються отримати його в такий спосіб. Але навіть складно уявити, який в цьому сенс, адже Україна ніколи не погодиться на подібне,

– наголосив політолог.

Справа навіть не у 800 мільярдах, територіях, а в людях, які там живуть. На жаль, у риториці наших американських колег це ключове слово навіть не фігурує. Хоча саме люди є найважливішими.

Таке питання навіть не можна ставити на референдум, який просуває Росія. Адже воно суперечить не тільки Конституції, але й здоровому глузду. Зараз активно обговорюють можливість проведення референдуму, щоб прив'язати його до мирної угоди чи завершення війни. Але питання "обміну" Донбасу на гроші навіть не можна порушувати.

"Я думаю, таких розмов буде ще багато. Очевидно, що Росія наполягатиме на цій версії, але важливо, щоб наші американські посередники чесно відповіли, чи домовлялися вони про це в Анкориджі. А далі можна обговорювати всі інші моменти", – підкреслив Ігор Рейтерович.

Важливо! Зустріч в Анкориджі на Алясці відбулася 15 серпня 2025 року за участю Володимира Путіна та Дональда Трампа. Сторони говорили про мирне врегулювання війни й нібито досягли прогресу. Після цього Росія неодноразово апелювала до "домовленостей, досягнутих на Алясці".

Україна може розглянути 800 мільярдів для відбудови України, але точно не в обмін на території. Так не працює ні міжнародне право, ні здоровий глузд. Судячи з усього, зараз головне завдання цих перемовин зводиться до того, щоб Україна та США залишалися на одному боці, а американці не вимагали йти на поступки Росії.

