Про це розповів Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Які є новини з Абу-Дабі?

В Абу-Дабі сторони говорять про параметри закінчення війни.

Зараз у них має буnи принаймні частина відповідей від Росії. Головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала,

– каже Зеленський.

Українські позиції чіткі, додає він. З українського боку переговори ведуть секретар РНБО Рустем Умєров, голова Офісу Президента Кирило Буданов, народний депутат та голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія та перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця.

Завтра до перемовин приєднаються ще начальник Генерального штабу генерал Андрій Гнатов та представник ГУР Вадим Скібіцький.

Голова Інституту Американістики Владислав Фарапонов в ефірі 24 каналу пояснив, що зараз ключове питання не в самій зустрічі, а в тому, що зроблять американці далі. Для реального зрушення мають скластися інші умови, а не просто змінитися місце зустрічі чи склад делегацій. Він вважає, що перелом можливий, якщо Вашингтон перейде до конкретного сценарію припинення вогню. Але такий сценарій, за його словами, потребує жорсткіших кроків і постійного тиску на Росію.

Україна привезла на переговори в Абу-Дабі людину, яку поважають у Вашингтоні