Про успіхи українських військових на фронті поінформував президент Володимир Зеленський.

Як ЗСУ зірвали плани окупантів?

Українські Сили оборони не дали ворогам реалізувати заплановану на цей березень стратегічну наступальну операцію.

Це, за словами президента, дуже важливо, адже наша сила на фронті формується завдяки всім українським позиціям, міжнародній підтримці, дипломатії та здатності світу стояти разом із нами, незалежно від викликів.

Наша сила на фронті – це сила абсолютно всіх наших позицій,

– наголосив Зеленський.

Глава держави також висловив вдячність усім українським бійцям, які відбивають російські атаки й тримають оборону.

Він згадав про підрозділи на Донеччині, у Харківській області, на прикордонні Сумщини й на доволі динамічному на сьогоднішній день Запорізькому напрямку.

Росіяни там намагаються додавати собі сил, але їхні сили ми знищуємо,

– зазначив він.

Глава держави додав, що провів розмову з Головнокомандувачем Олександром Сирським, після якого запевнив, що відзначити українських воїнів "є за що відзначити".