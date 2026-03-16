Об успехах украинских военных на фронте проинформировал президент Владимир Зеленский.

Как ВСУ сорвали планы оккупантов?

Украинские Силы обороны не дали врагам реализовать запланированную на этот март стратегическую наступательную операцию.

Это, по словам президента, очень важно, ведь наша сила на фронте формируется благодаря всем украинским позициям, международной поддержке, дипломатии и способности мира стоять вместе с нами, независимо от вызовов.

Наша сила на фронте – это сила абсолютно всех наших позиций,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства также выразил благодарность всем украинским бойцам, которые отражают российские атаки и держат оборону.

Он упомянул о подразделениях в Донецкой области, в Харьковской области, на приграничные Сумщины и на довольно динамичном на сегодняшний день Запорожском направлении.

Россияне там пытаются прибавлять себе сил, но их силы мы уничтожаем,

– отметил он.

Глава государства добавил, что провел разговор с Главнокомандующим Александром Сырским, после которого заверил, что отметить украинских воинов "есть за что отметить".