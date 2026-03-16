Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что в последнее время россияне обратили внимание на Гуляйпольское направление. Местные фиксируют, что они туда перевозят некоторые материалы.

Что происходит возле Гуляйпольского направления?

По словам Андрющенко, источники фиксируют, что оккупанты перевозят в сторону Гуляйпольского направления непонятные бетонные конструкции, похожие на домики. Они похожи на укрытия, которые устанавливают в том же Запорожье, Днепре и т.д.

Пока нет точного понимания, зачем оккупанты это делают. Но, вероятно, они хотят делать укрытия для собственных беспилотных подразделений.

Сложно их поразить, если они находятся внутри бетонной конструкции. А неподалеку от Гуляйполя негде спрятаться. Много инженерной техники туда едет. Много емкостей для воды и т.д,

– сказал Андрющенко.

Судя по всему, речь идет о масштабном строительстве. Пока источники собирают детали относительно намерений врага.

